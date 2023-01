Forspoken, day one rotto in anticipo: c'è chi lo ha già giocato a fondo

Manca meno di una settimana al debutto di Forspoken su PC e PlayStation 5. Il nuovo Action/RPG di Square Enix, sviluppato da Luminous Productions, sarà disponibile a partire dal prossimo 24 gennaio, tuttavia sembra che alcuni già ci stiano giocando con largo anticipo.

Non solo in rete si sono diffusi leak sulla prima ora di gioco di Forspoken, ma sul forum di ResetERA un utente rivela di essere già entrato in possesso di una copia retail del gioco lo scorso martedì 17 gennaio e di averci già giocato per circa 7 ore, diffondendo le sue prime impressioni sul gioco oltre a dettagli più precisi su Boss Fight, esplorazione e qualità della scrittura di trama e dialoghi. Se quest'ultimi vengono criticati dal giocatori, maggiori elogi ci sono invece per il sistema di combattimento ed il grado di sfida: "I combattimenti sono sorprendentemente impegnativi", rivela l'utente ket sottolineando come fare ricorso alle sole abilità di parkour non è sufficiente per evitare l'offensiva nemica.

Dettagli a parte, è chiaro che alcuni negozi sparsi per il mondo stiano già vendendo il gioco in versione PS5, con una rottura del day one avvenuta praticamente con una settimana d'anticipo. Non è in ogni caso una novità, considerato che situazioni simili capitano piuttosto frequentemente, soprattutto con i giochi più attesi: alla fine dello scorso ottobre venne rotto il day one di God of War Ragnarok, ed anche con Sonic Frontiers avvenne lo stesso fatto.