Forspoken: la demo su PlayStation 5 non convince in pieno gli utenti

La notte dei The Game Awards è giunta al termine e, tra la nomination di Elden Ring come miglior gioco dell'anno ed i numerosi annunci che hanno caratterizzato l'intero evento, non sono mancate certo le sorprese anche per alcuni giochi già confermati. Tra questi troviamo proprio Forspoken, il nuovo Action-Adventure targato Square Enix.

Infatti, tra le tante novità annunciate nel corso del celebre evento videoludico vi è stata anche la conferma ufficiale di una demo di Forspoken su PlayStation 5, arrivata sullo store digitale della console di casa Sony a poco tempo di distanza rispetto alla conclusione dello show presentato da Geoff Keighley.È giunto così il momento di poter finalmente provare con mano la nuova esperienza presentata dai ragazzi di Luminous Games e Square Enix, la quale caratterizzaerà l'inizio di un'annata videoludica ricchissima di nuovi contenuti.

Nel corso dei mesi precedenti vi abbiamo già raccontato quelle che sono le nostre prime impressioni su Forspoken, parlandovi un po' dell'attesissimo prodotto che approderà sull'ecosistema PC e su PlayStation 5 nel corso del mese di gennaio 2023. L'attuale demo disponibile su console è accessibile a tutti i giocatori e, nelle ultime ore, stanno iniziando ad emergere un po' quelle che sono le prime opinioni degli utenti. All'interno di questa breve porzione di gioco è possibile provare con mano quelle che sono le principali componenti ludiche e di gameplay di Forspoken, tra il sistema di incantesimi ed il tanto intrigante parkour mostratoci nel corso dei numerosi trailer attinenti al prodotto.

Proprio gli elementi cardine del gameplay di Forspoken sono al momento oggetto di opinioni contrastanti dei giocatori, i quali sembrerebbero in parte delusi da ciò che avrebbe da offrire - almeno stando ai contenuti presenti nella beta - la nuova avventura pubblicata da Square Enix. Coloro i quali hanno iniziato ad immergersi nel fantastico mondo di Athia stanno palesando le proprie emozioni negative: "Sono davvero contento che loro abbiano rilasciato una demo, così che possa rimandare l'acquisto di Forspoken al lancio. Tutto è pessimo", sono le parole che possiamo leggere attraverso il thread su Reddit in merito al titolo di Luminous Games.

Dall'altra parte, c'è chi definisce questo "assaggio" come "la migliore demo che io abbia mai giocato. Ogni tanto, credo che tutti noi sentiamo che qualcosa è fatto su misura per noi, ed è così che mi sento con Forspoken. Dopo aver giocato la demo per più di tre ore, non posso descrivere come io sia innamorato di questo gioco". Com'è giusto che sia, i giocatori hanno opinioni contrastanti circa le varie esperienze videoludiche provate con mano e Forspoken non è da meno. Tuttavia, le principali lamentele sembrerebbero vertere sulla qualità - a detta degli utenti negativa - del sistema di controllo, della sfocatura delle immagini e, più in generale, del comparto tecnico della produzione.