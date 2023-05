Forspoken: il DLC in Tanta We Trust in azione nel primo gameplay trailer

Dopo aver diffuso data di lancio e prime informazioni su In Tanta We Trust, Square-Enix torna a promuovere il DLC di Forspoken con il primo trailer di gameplay dedicato all'espansione dell'open world fantasy.

In questa nuova avventura, Frey si ritroverà catapultata nel passato, esattamente 25 anni prima dell'avventura principale di Forspoken. Il trailer, che potete gustarvi in cima alla notizia, ci fornisce ulteriore contesto narrativo, ci presenta alcuni dei nuovi personaggi e nemici, e ci fornisce una succosa anteprima sulle novità di gameplay e sui nuovi poteri che potremo sfruttare nel corso di questo nuovo viaggio.

"Dopo aver portato la pace ad Athia, il viaggio di Frey continua alla ricerca di un modo per liberare definitivamente la terra dagli effetti della Frattura. Durante la sua ricerca, segue una voce misteriosa che la conduce nel passato. Quando emerge, Frey si ritrova circondata dal caos e dalla distruzione. Ferita e avvolta in abiti intrisi di sangue, scopre una triste verità sul suo destino. La fiorente Athia è in guerra, ma perché e con chi? Accompagnato da Tanta Cinta e da un nuovo set di magie, Frey deve scoprire le risposte e salvare Athia ancora una volta... E tentare di salvare se stessa".

Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 26 maggio. In attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Forspoken per ulteriori approfondimenti sul fantasy di Square-Enix.