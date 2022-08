Forspoken: l'esclusiva PC e PS5 cadrà con l'arrivo del gioco su Xbox Cloud Gaming?

La sempre più probabile apertura di Xbox Cloud Gaming ai titoli esterni al Game Pass acquistati dall'utenza PC e Xbox potrebbe coinvolgere anche Forspoken, il kolossal ruolistico di Square Enix e Luminous Productions destinato ad approdare su PC e in esclusiva console su PlayStation 5 nel 2023.

Con l'ultimo aggiornamento che ha interessato il Microsoft Store, infatti, la scheda della versione PC di Forspoken sembrerebbe segnalare la futura possibilità, per chi acquisterà il gioco, di fruirlo liberamente tramite il servizio in game streaming di Xbox Cloud Gaming anche su console come Xbox One e Xbox Series X/S (come pure su sistemi mobile e TV Samsung di recente commercializzazione).

Il rumoreggiato ingresso di Forspoken nei server di Xbox Cloud Gaming potrebbe perciò "spezzare" l'esclusiva sancita da Square Enix e Sony per il lancio di Forspoken su PlayStation 5. Naturalmente, al momento si tratta di pure e semplici speculazioni supportate, però, dal crescente numero di videogiochi non presenti nel catalogo del Game Pass che vengono segnalati dal Microsoft Store come ormai prossimi ad approdare su Xbox Cloud Gaming, ma solo per coloro che ne posseggono una copia su PC o piattaforme Xbox e che, al contempo, sono abbonati al tier Ultimate di Xbox Game Pass.

Oltre al già citato Forspoken, nelle scorse ore il negozio digitale della casa di Redmond ha preannunciato l'arrivo su Xbox Cloud Gaming di GTA 5 ed Elden Ring, ma anche di Red Dead Online, GTA Online, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e altri giochi.