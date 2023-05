Forspoken: l'espansione In Tanta We Trust approda su PC e PlayStation 5

Dopo aver mostrato in azione il primo video gameplay di Forspoken In Tanta We Trust, Square Enix celebra con un trailer l'avvenuto lancio di questa espansione che promette di ampliare ulteriormente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'action ruolistico di Luminous Productions.

Con In Tanta We Trust, gli emuli di Frey Holland possono reimmergersi nelle atmosfere fantasy del regno di Athia per proseguire l'avventura insieme a Tanta Cinta e a un nuovo set di magie. La protagonista deve scoprire le risposte e salvare Athia, ma per farlo dovrà cercare un modo per sradicare la Frattura una volta per tutte.

Nel DLC di Forspoken i giocatori hanno così modo di combattere al fianco di Tanta e sbloccare delle strategie di combattimento inedite coordinando i propri attacchi devastanti con quelli della co-protagonista. Starà quindi agli utenti riuscire a trovare le combo più adatte per abbattere le forze nemiche di Rheddig, sullo sfondo di ambienti unici e progettati verticalmente per enfatizzare le abilità di parkour potenziate dalla magia di Frey.

Prima di lasciarvi al video di lancio di In Tanta We Trust (potete ammirarlo su YouTube attraverso il link che trovate in calce alla notizia)