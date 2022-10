Forspoken e l'esplorazione open world: la magia del parkour nel nuovo video

Dopo l'assaggio del gameplay di Forspoken dal TGS 2022, Square Enix e Luminous Productions ci rituffano nelle atmosfere fantasy del loro ambizioso gioco di ruolo con un nuovo video interamente dedicato alla 'magia del parkour'.

L'ultimo filmato datoci in pasto dagli sviluppatori giapponesi focalizza le attenzioni degli appassionati sulla grande libertà d'azione, e di movimento, restituita dall'utilizzo dei poteri di Frey Holland per esplorare il magico mondo di Athia.

Servendosi degli incantesimi sbloccati nel corso dell'avventura, gli emuli di questa giovane donna newyorkese potranno compiere evoluzioni e raggiungere zone altrimenti inaccessibili, un approccio che dovrebbe rendere ancora più interessante l'esplorazione delle suggestive ambientazioni che imperlano il paesaggio fantasy di Athia. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale su Forspoken tra gameplay, parkour magico e Luminous Engine.

Prima di lasciarvi in compagnia di Frey e delle magie utilizzate per immergersi a capofitto negli scenari di Forspoken con l'ultimo Video Deep Dive di Luminous Productions, vi ricordiamo che l'ultima avventura ruolistica di Square Enix sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.