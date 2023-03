Forspoken è un flop che pesa: sarebbe costato oltre 100 milioni di dollari a Square Enix

Negli scorsi giorni Square Enix ha dichiarato Forspoken un flop assieme ad altri giochi degli ultimi mesi, che hanno registrato vendite al di sotto delle aspettative. L'Action/RPG di Luminous Productions non ha convinto a fondo critica e pubblico, ed il suo insuccesso potrebbe rivelarsi molto pesante per la compagnia nipponica.

Sembra infatti che i costi di produzione del gioco siano stati molto consistenti, almeno stando a quanto riportato dalla lead writer Allison Rymer nella sua pagina LinkedIn: nello specifico, lo sviluppo di Forspoken sarebbe costato oltre 100 milioni di dollari a Square Enix. Pur provenendo da una scrittrice che ha attivamente lavorato al gioco, l'informazione va comunque presa con le pinze in quanto non è stata finora confermata ufficialmente da nessun rappresentante dell'azienda.

In ogni caso la cifra riportata da Rymer potrebbe essere verosimile alla luce di quanto già rivelato da Square Enix, il tutto senza dimenticare che, secondo l'analista David Gibson, Forspoken avrebbe fallito a causa degli elevati costi di sviluppo. Gibson parlava però di una spesa pari a 70 milioni di dollari per la creazione del gioco, considerata già molto onerosa. Se dunque quanto riportato dalla Rymer su LinkedIn dovesse corrispondere al vero, le perdite per Square Enix potrebbero essere ancora più serie di quanto ipotizzato dall'analista.