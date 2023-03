Forspoken è un flop: Square Enix fortemente delusa dalle vendite dei 'giochi minori'

Forspoken viene considerato un flop commerciale da Square Enix. L'Action/RPG per PC e PlayStation 5 pubblicato è stato pubblicato a gennaio 2023, ed a quanto pare non è riuscito a soddisfare le aspettative di vendita che la compagnia giapponese si era prefissata.

A confermarlo è stato Yosuke Matsuda, l'attuale presidente di Square Enix, in un report ufficiale che, tra i vari temi trattati, si è soffermato anche sull'avventura con protagonista Frey Holland. Matsuda si è soffermato anche sulle valutazioni altalenanti della critica nei confronti di Forspoken, definendole "una sfida" ma notando anche che alcuni aspetti del gioco sono stati comunque elogiati e che dunque si ripartirà da questi spunti per la realizzazione di futuri progetti.

Alla luce di quanto emerso non sorprende dunque che Square Enix si fonderà presto con Luminous Productions: i creatori di Forspoken cesseranno di esistere come realtà a sé stante a partire dal primo maggio 2023 e tutti i membri verranno ridistribuiti presso altri studi interni del publisher. Intanto il prezzo di Forspoken sta crollando, con uno store europeo che già lo vende scontato del 50%.

Ma c'è di più: a quanto pare Square Enix è rimasta molto delusa anche dalle performance commerciali di titoli di media e piccola portata. Matsuda spiega che alcune produzioni non hanno rispettato le aspettative di vendita, tuttavia non rivela nello specifico di quali giochi si tratti. Alla luce di questi dati non è da escludere che l'azienda nipponica cambi a breve le sue strategie per lo sviluppo dei suoi prossimi prodotti, puntando con maggior forza sui brand di maggior richiamo.