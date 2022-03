Forspoken: Frey combatte i suoi nemici nel nuovo video del GDR per PC e PS5

Rimanendo nel solco dell'esclusiva mediatica siglata con Square Enix, Game Informer mostra un nuovo video gameplay di Forspokencon protagoniste Frey le creature ancestrali da affrontare nel reame incantato di Athia.

L'ultimo filmato confezionato da Game Informer riprende le anticipazioni snocciolate dal team di Luminous Productions ai redattori della testata videoludica con tanti dettagli sulla trama di Forspoken: nel video, infatti, ci viene offerta una piccola ma significativa anteprima sui numerosi poteri magici da acquisire ed evolvere indossando i panni di Frey Holland, giovane ragazza organa ritrovatasi inspiegabilmente trasportata nella dimensione fantasy di Athia.

Giunta sul posto, la coraggiosa protagonista di Forspoken dovrà confrontarsi con gli esseri di Athia piagati dall'energia distruttrice nota ai locali come The Break, una forza che minaccia di far piombare nel caos questo regno un tempo idilliaco.

Per saperne di più sui bizzarri fenomeni sperimentati da Frey e da tutti gli esseri che popolano l'universo fiabesco di Athia, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Forspoken, un viaggio in un altro mondo tra mostri e magie che partirà ufficialmente l'11 ottobre di quest'anno su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.