Forspoken, Frey e Cuff parlano troppo? Square Enix valuta la loquacità del bracciale

Come rivelato di recente da Luminous Productions, la trama di Forspoken vedrà la protagonista, Frey, legarsi contro la sua volontà ad un misterioso bracciale parlante.

Battezzato Cuff, il gioiello non sembra infatti poter essere separato dal braccio della ragazza, che dovrà dunque venire a patti con una strana tipologia di convivenza fantasy. Un'impresa non esente da stress, dato che i due sembrano avere idee radicalmente opposte su quello che dovrebbe essere il futuro di Frey. La ragazza, almeno inizialmente, è infatti determinata a trovare il prima possibile un modo per abbandonare la pericolosa Athia, mentre Cuff, scoperta l'immunità della protagonista alla maledizione del continente, la prega di salvare la popolazione dalla terribile piaga che l'ha privata del senno.

Con la pubblicazione dei primi video gameplay di Forspoken, parte della community ha espresso alcuni timori relativi alla gestione del rapporto tra Frey e Cuff. Molti, in particolare, temono che il continuo dialogo tra i personaggi possa risultare alla lunga soverchiante. Su questo aspetto si è espressa di recente la creative producer Raio Mitsuno, che ha garantito alla community che il suo feedback sarà tenuto in considerazione. Luminous Productions sfrutterà infatti il tempo di sviluppo aggiuntivo garantito dal rinvio di Forspoken anche per perfezionare tale aspetto, identificando un equilibrio che renda piacevole seguire l'evoluzione del rapporto tra Frey e il suo bracciale parlante.