Forspoken: Frey e il magico mondo del GDR open world nella cover di Game Informer

Per indorare l'amara pillola del rinvio di Forspoken su PC e PS5, Square Enix ci riporta idealmente nella dimensione fantasy del suo prossimo action ruolistico preannunciando, con la squisita copertina del nuovo numero di Game Informer, l'arrivo di numerosi dettagli inediti.

Proprio come accaduto lo scorso mese con la fiammeggiante cover di Elden Ring su GI, anche stavolta la copertura mediatica di Game Informer su Forspoken ci darà occasione, già a partire dai prossimi giorni e fino a metà aprile, di addentrarci nell'universo fiabesco di questa nuova IP per approfondirne ulteriormente la conoscenza.

Con il PlayStation State of Play che si terrà a partire dalle ore 23:00 italiane di mercoledì 9 marzo, è inoltre lecito attendersi l'arrivo di ulteriori informazioni su trama, gameplay e contenuti del GDR a mondo aperto di Luminous Productions nella cornice mediatica del prossimo show digitale organizzato da Sony in collaborazione con i publisher giapponesi. Staremo a vedere.

Intanto, vi lasciamo in compagnia della breve clip condivisa da Game Informer per celebrare Forspoken come titolo di punta del prossimo numero del mensile videoludico. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Forspoken tra mostri e magie nextgen.