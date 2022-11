Forspoken: la furia di Frey si scatena nel video gameplay su magie e incantesimi

Con ancora negli occhi le scene del video di Forspoken sull'esplorazione open world, Square Enix ci riporta idealmente nella dimensione fantasy di Athia per mostrarci un nuovo trailer che approfondisce, questa volta, il sistema di combattimento basato sull'utilizzo delle magie e degli incantesimi.

Gli sviluppatori di Luminous Productions colgono l'occasione offertagli dai curatori del PlayStation Blog per accompagnare il nuovo video Deep Dive con una serie di anticipazioni sul combat system incantevole di Forspoken.

Per fronteggiare la minaccia rappresentata dal fenomeno della Rovina, la nostra giovane alter-ego dovrà acquisire tutta una serie di poteri e abilità che si tradurranno nell'ampio ventaglio di incantesimi difensivi, attacchi speciali e magie che possiamo ammirare nel nuovo trailer.

Interpretando Frey, gli appassionati di action ruolistici potranno utilizzare l'incantesimo Burst Shot per sparare pezzi di roccia esplosivi ai nemici, oppure Cataract per risucchiare gli avversari in un vortice d'acqua. Di analoga efficacia sembra essere l'attacco Genesis che consente a Frey di evocare dei rami spinati con cui infilzare i nemici su una vasta area.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo Deep Dive di Square Enix, ma prima vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.