Forspoken: nuovo gameplay trailer e data di lancio dal palco dei TGA 2021

Forspoken torna a farsi vedere al grande pubblico dal palco dei The Game Awards 2021 con un nuovo trailer di gameplay che mette in mostra le peculiarità del nuovo open-world targato Square Enix e annuncia la data di lancio.

L'avventura open-world sviluppata da Luminous Productions è tra i protagonisti della kermesse ideata e condotta da Geoff Keighley con un nuovo trailer di gameplay e con l'annuncio della data di lancio. La protagonista di Forspoken è Frey, una ragazza che viene misteriosamente teletrasportata da New York alle terre di Athia, una bellissima regione che un tempo fioriva sotto la guida delle matriarche Tantas e che è stata devastata da una piaga che ha corrotto ogni cosa: The Break ha infatti trasformato gli animali in bestie e gli uomini in mostri, con le Tantas diventate folli maghe che governano con il terrore. Frey accetta quindi di aiutare gli ultimi superstiti ed inizia un viaggio che la porterà al centro della distruzione, lottando con creature mostruose e svelando segreti inquietanti.

Forspoken uscirà in esclusiva console su PlayStation 5 e su PC il prossimo 24 maggio 2022. Secondo un rumor il gioco potrebbe uscire anche su Xbox Game Pass per PC.