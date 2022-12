Forspoken garantirà caricamenti inferiori al secondo grazie all'SSD di PS5

Con l'arrivo del deep dive di Square Enix su Forspoken, sono giunte nuove informazioni su quello che è uno dei progetti più attesi del 2023. Nel corso dell'ultima livestream dedicata a Forspoken, il publisher dell'avventura ha rilasciato alcuni dettagli tecnici e non solo riguardanti il progetto.

L'ultimo evento digitale di Square Enix ha consentito uno sguardo più approfondito su Forspoken, analizzando un po' più nel dettaglio il gameplay, il sistema degli incantesimi e tanto altro grazie all'intervento del team di sviluppo. La vasta avventura sarà accompagnata da tanti elementi che ne determineranno la sua peculiarità tecnica e artistica: infatti, Forspoken sarà caratterizzato da un mondo dalla mappa tridimensionale, come suggerito dall'account Twitter Genki_JPN.

Tuttavia, a costituire il vero asso nella manica del progetto targato Square Enix e Luminous Productions sarà il rapidissimo sistema di caricamenti, che sfrutterà le peculiarità dell'SSD di PlayStation 5 per consentire ai giocatori di viaggiare rapidamente con dei tempi di caricamento che si stimano essere al di sotto del secondo. Si tratta, a conti fatti, di numeri da capogiro che evidenziano il grande potenziale tecnico di Forspoken, che sembra mostrare in pieno il frutto del lavoro del team di sviluppo.

Tuttavia, ad esacerbare le grandi potenzialità dell'intero lavoro vi sono anche la presenza di oltre cento incantesimi utilizzabili nell'arco dell'intera avventura, a cui si vanno a sommare alcuni elementi ruolistici che richiamano - anche in termini prettamente produttivi - prodotti pubblicati da Square Enix dal calibro di Final Fantasy XV. La presenza di tali stilemi RPG deriverebbe dalla presenza interna al team di figure professionali che hanno lavorato attivamente a lavori come il sopracitato capitolo di Final Fantasy. Ciò nonostante, il publisher ha rilasciato ancora molti altri dettagli su ciò che sarà Forspoken.

A quanto pare, infatti, il titolo non prevederebbe un'alta rigiocabilità in termini di nuove partite. Invece, l'alta longevità del gioco deriverebbe dall'esplorazione del vasto mondo 3D, così da fornire nuove esperienze anche in seguito al completamento di Forspoken. La narrazione incentrata sulla magia sarà un ulteriore elemento cardine nell'insieme costituito dal lavoro dei ragazzi di Luminous Productions, i cui paradigmi e stilemi richiamerebbero icone letterarie e cinematografiche dal calibro di Alice nel Paese delle Meraviglie e Narnia.

Dopo l'ultimo trailer di Forspoken che mostra le meraviglie di Athia e le ultimissime informazioni rivelate dallo stesso publisher Square Enix, l'attesa attorno al nuovo ed attesissimo lavoro si fa sentire, promettendo una grande avventura all'insegna del fantasy magico e del divertimento. Voi cosa ne pensate di Forspoken? Vi interessa il prossimo titolo in pubblicazione da parte di Square Enix?