Forspoken: si può giocare prima del lancio con l'accesso anticipato?

Forspoken sta per arrivare, l'uscita del nuovo videogioco di Square Enix e Luminous Productions è prevista per il 24 gennaio 2023 su PC e PS5 in esclusiva console. Ma si può giocare prima o bisogna attendere il day one?

Purtroppo, Forspoken non presenta alcuna forma di accesso anticipato e dunque i giocatori, anche coloro che hanno effettuato il preordine, dovranno necessariamente attendere la mezzanotte del giorno del lancio per poter iniziare a giocare.

C'è chi ha rotto il day one di Forspoken e alcuni giocatori sembrano già in possesso di una copia del gioco, dunque attenzione ad eventuali spoiler e anticipazioni non gradite. Il 23 gennaio, Square Enix terrà un livestream di Forspoken per mostrare il trailer di lancio e una nuova sessione di gameplay, a poche ore dall'uscita nei negozi fisici e digitali.

La recensione di Forspoken è in dirittura di arrivo, presto potremo darvi tutte le informazioni sul nuovo gioco di Luminous Productions, scendendo nei dettagli legati al gameplay, alla durata, al combat system e alla storia.

Se volete saperne di più, intanto potete leggere le nostre prime impressioni su Forspoken, dopo una prova della durata di quattro ore avvenuta lo scorso autunno. Forspoken è una delle esclusive console PS5 più attese dei primi mesi dell'anno, presto scopriremo se il gioco sarà riuscito a soddisfare le aspettative del pubblico.