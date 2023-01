Forspoken: IMDA Singapore classifica il gioco come 18+ per la forte presenza di parolacce

La nuova avventura concepita dai ragazzi di Luminous Productions e Square Enix sta per approdare sul mercato. Il nuovo anno comincia alla grande, con una delle produzioni videoludiche di cui vi abbiamo parlato parecchio dopo la prova di quattro ore di Forspoken e sulla quale l'utenza ripone aspettative elevate.

A pochi giorni di distanza dall'uscita di Forspoken, prevista per il 24 gennaio 2023, sono giunte in rete alcune informazioni circa la classificazione Mature 18+ operata dall'ente IMDA Singapore. Si tratta di una delle numerose agenzie governative sparse in tutto il mondo e, proprio recentemente, ha concluso la valutazione del nuovo progetto targato Square Enix e Luminous Productions.

La nuova esperienza videoludica, incentrata sulla narrazione di una storia che vede la giovane newyorkese Frey alle prese con un'avventura all'insegna del divertimento magico e ricco di parkour, è stata valutata come un'opera fruibile da un pubblico adulto a causa del linguaggio volgare e ricco di numerose parolacce. Lo stesso ente governativo ha provveduto a rilasciare ulteriori informazioni su alcuni degli aspetti del titolo in arrivo nei prossimi giorni, esordendo dichiarando quanto segue:

"Forspoken è un gioco action-ruolistico che ruota attorno ad una giovane donna proveniente da New York, Frey, che misteriosamente è stata trasportata in un mondo fantastico chiamato Athia. Quando Athia è stata colpita fa un fenomeno di corruzione chiamato 'Break', frey deve usare le sue nuove abilità per affrontare il problema mentre tenta di tornare a casa".

"Giocato in una prospettiva in terza persona, il giocatore esplorerà una varietà di ambiente e incontrerà nemici come animali mutati e zombie. Per progredire nel gioco, il giocatore potrà ottenere oggetti e abilità, sconfiggendo i nemici e completando le missioni". Tuttavia, mentre l'IMDA Singapore procede nella descrizione dettagliata dell'esperienza, dichiara quanto segue: "Il linguaggio volgare è spesso pronunciato dai personaggi e si vede nei sottotitoli in inglese, come alcune imprecazioni quali figlio di p*****a, c**o, fa****o" ed altre imprecazioni di questo tipo.

Queste saranno presenti in lingua originale e, oltre alle esclamazioni sopracitate, Frey userà spesso altre parolacce quali, ad esempio, "sh*t, hell, damn, a**". Si tratta di un linguaggio indubbiamente colorito per la produzione di Square Enix e Luminous Productions, la quale è stata vittima di alcuni pesanti leak. Nelle score ore, infatti, è stata confermata la rottura in anticipo del day one di Forspoken, perciò occhio agli spoiler in rete!