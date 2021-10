Forspoken e l'importanza del 'parkour magico': parla il director Terada

Durante il lungo showcase trasmesso da Square Enix in occasione del Tokyo Game Show 2021, sono intervenuti anche i creatori di Forspoken, ossia il Co-Director Takefumi Terada e il Creative Producer Raio Mitsuno. I due hanno svelato nuove informazioni sull'action RPG che vedrà come protagonista Frey, una giovane donna catapultata in un mondo magico.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nei trailer di Forspoken, nella sua strada verso casa l'eroina potrà utilizzare un'ampia varietà di poteri magici. La magia ricoprirà un ruolo di primo piano non solo nel combattimento (con attacchi esplosivi, trappole per i nemici e molto altro ancora), ma anche durante l'esplorazione e gli spostamenti.

Frey, spiega Terada, potrà attraversare il mondo di gioco mediante quello che è stato definito Magic Parkour. "Credo che rispecchi alla perfezione ciò che rende lo stile di sviluppo di Luminous Production così speciale". Nei filmati vediamo Frey sfruttare la magia per sfrecciare rapidamente da un punto e l'altro degli scenari, coprendo lunghe distanza in aria ed effettuando mosse molto simili al "bullet jumping" di Warframe. Il Co-Director ha assicurato che i comandi sono molti intuitivi e che quindi i giocatori potranno utilizzare ognuna delle abilità del parkour magico mediante la pressione di un singolo tasto.

Forspoken, ricordiamo, è atteso nella primavera del 2022 su PC e in esclusiva console su PS5. Mitsuno ha assicurato che lo sviluppo sta procedendo bene, e che in questo momento il team è impegnato nella rifinitura del comparto grafico mosso dal Luminous Engine, motore sviluppato da Luminous Productions e Square Enix. Avete già visto la nostra ultima video anteprima di Forspoken?