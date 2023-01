Forspoken è 'irriconoscibile' rispetto ai piani iniziali, secondo un insider

A quanto pare Forspoken sarebbe andato incontro a cambiamenti e trasformazioni drastiche nel corso del suo sviluppo, con il prodotto finale che appare completamente diverso rispetto ai concept iniziali. E' quanto sostiene l'insider Alex Donaldson, proprietario del portale RPG Site e collaboratore di VG247.

Secondo Donaldson, il titolo prodotto da Square Enix ha faticato a trovare un'identità precisa durante i lavori, e che la larga maggioranza degli stravolgimenti si sarebbero verificati in seguito all'addio di Hajime Tabata a Luminous Productions, lo studio dietro la creazione di Forspoken.

"Una cosa che voglio dire su Forspoken, che non recensirò e di cui non abbiamo codici a RPG Site, è che si tratta di un gioco che nel bene e nel male ha davvero cambiato forma più volte durante lo sviluppo, soprattutto dopo che Tabata ha lasciato Square Enix", afferma l'insider in un thread su Twitter, che prosegue: "Alcune persone mi hanno detto che l'idea originale è praticamente irriconoscibile all'interno del prodotto finito. Questo accade a tanti giochi nel corso dello sviluppo, ma il caso di Forspoken appare piuttosto estremo, come se fosse per davvero passato attraverso uno strizzatoio in termini di modifiche e cambiamenti".

Donaldson conclude il thread dicendo che "ciò che voglio scoprire è se ha trovato una sua identità o no durante tutto questo processo. Guardandolo da fuori, ho la sensazione che alcuni degli aspetti che sono stati criticati e presi in giro prima dell'uscita siano il sintomo di un gioco che ha faticato a trovare una propria identità". Se fosse davvero questa la situazione, ciò potrebbe forse spiegare i motivi dietro l'accoglienza tiepida riservata a Forspoken dalla critica internazionale, dove non sono mancate valutazioni anche insufficienti.

In ogni caso, se volete avere un'idea più chiara sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Forspoken, così da decidere se merita effettivamente una chance al più presto oppure no.