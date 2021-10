Forspoken sarà un kolossal anche nella storia: ne parla lo scrittore Gary Whitta

Durante un'intervista concessa a GamesRadar da Gary Whitta, lo sceneggiatore, scrittore e game designer racconta gli sforzi profusi da Square Enix per dare a Luminous Productions un team di autori di livello internazionale e fare in modo che Forspoken sia un kolossal anche dal punto di vista strettamente narrativo.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GR, lo sceneggiatore inglese ha spiegato che "sin dal principio mi è stato subito chiaro che un'impresa della portata di Forspoken avrebbe richiesto più immaginazione e creatività di quella che avrebbe mai potuto offrire un singolo scrittore, considerando la costruzione di un universo narrativo completamente nuovo con una sua mitologia profonda e una trama epica che ne potesse esprimere il pieno potenziale".

In quest'ottica rientra l'impegno profuso da Square Enix per investire nella creazione di un team di sceneggiatori e scrittori con esperienza internazionale e multidisciplinare, come spiega lo stesso Whitta sottolineando che "è pratica comune nel mondo del cinema e della televisione riunire un gruppo di scrittori di talento per esplorare tutte le possibilità creative, quindi ho suggerito di fare la stessa cosa con Forspoken. Siamo così riusciti a riunire un gruppo di scrittori incredibilmente diversificato e talentuoso, un team proveniente da tutti i campi del cinema, della televisione, della letteratura fantasy e ovviamente dei videogiochi. Ci sono alcuni nomi davvero impressionanti in quel gruppo che non sono ancora noti al pubblico, ma sospetto che ne sentirete parlare di più man mano che ci avvicineremo al lancio".

L'uscita dell'ormai ex Project Athia è attesa nella primavera del 2022 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Per saperne di più sull'ultimo kolossal ruolistico e narrativo di Square Enix, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su storia e gameplay di Forspoken.