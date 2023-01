Forspoken: leak per la prima ora di gioco, occhio agli spoiler!

Ormai è prassi sempre più comune vedere spoiler ed anticipazioni sui giochi più attesi del momento: in questi giorni anche Fire Emblem Engage è stato vittima di leak, con parti di trama e dialoghi finiti in rete ancora prima dell'esordio ufficiale sul mercato. Adesso è il turno di Forspoken.

Il nuovo Action/RPG di Square Enix è ormai prossimo all'esordio sul mercato, fissato per il 24 gennaio 2023 su PC e PlayStation 5, ma in rete si stanno già diffondendo leak sui contenuti del gioco completo, collegati in particolare alla fase iniziale dell'avventura. Come segnalato sul forum di ResetERA, qualcuno ha caricato la prima ora di Forspoken su Youtube: il video è stato poi messo privato e non risulta dunque più accessibile liberamente, tuttavia lo stesso filmato è in seguito comparso su altre piattaforme online, iniziando così a diffondersi.

Si tratta in ogni caso di anticipazioni legate alle primissime fasi di gioco, filmato d'apertura compreso, ma in ogni caso sono comunque spoiler che chi attende l'opera sviluppata da Luminous Productions vorrebbe giustamente evitare, alla luce del debutto nei negozi ormai dietro l'angolo. Aspettando la recensione, nel frattempo potete leggere la nostra anteprima di Forspoken, basata su una lunga prova di 4 ore che ci ha permesso di trarre impressioni più concrete sull'Action/RPG di Square Enix.