Forspoken, la magia in azione: Frey sfreccia in 10 minuti di gameplay

È tempo di densa comunicazione per il team di Luminous Productions, che dopo aver presentato un nuovo video gameplay di Forspoken solo pochi giorni fa, è ora pronta a offrire un ulteriore scorcio sulla produzione.

La software house parte della famiglia Square Enix ha infatti consentito alla redazione americana di Game Informer di distribuire ulteriori dieci minuti di gioco tratti dall'Action. Disponibile direttamente in apertura a questa news, la sequenza di gameplay vede protagonista il combat system di Forspoken, incentrato sulla combinazione tra schivate acrobatiche e l'impiego di tre diverse macro-categorie di incantesimi.

Come evidente dal filmato, le magie a disposizione di Frey vantano una vasta rassegna di effetti particellari, con marcate differenze estetiche tra una stregoneria e l'altra. A balzare all'occhio, è inoltre il dinamismo dell'azione, con Forspoken che sembra promettere scontri piuttosto frenetici e movimentati. Tra incantesimi di difesa, attacchi ad area, palle di fuoco e mosse particolarmente potenti, il sistema di combattimento dell'Action Square Enix risulta sicuramente interessante. Nell'attesa di testarlo con mano, vi lasciamo dunque alla visione del video gameplay che trovate in apertura.



Di recente, lo ricordiamo, Luminous Productions ha confermato il rinvio di Forspoken. Atteso in origine per il mese di maggio, l'Action arriverà invece ad ottobre 2022 su PlayStation 5 e PC.