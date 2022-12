Forspoken, magia e open world su PS5: un sguardo al GDR fantasy nel nuovo video gameplay

Non bastasse il lancio della demo PS5 di Forspoken avvenuto a margine dei TGA 2022, Square Enix ci rituffa nelle atmosfere fantasy di questo ambizioso action GDR confezionando un Gameplay Showcase ricco di spunti di riflessione sulla grafica, sulle dinamiche open world e sul sistema di combattimento.

Il video approfondimento confezionato da Luminous Productions alza così il sipario sul magico mondo di Athia per invitarci a visitarlo in compagnia di Frey Holland, la coraggiosa avventuriera catapultata in una realtà alternativa per adempiere a un incarico affidatogli dagli abitanti di questa dimensione parallela.

Tra incantesimi da evolvere ed enormi ambientazioni da esplorare, la nostra alter-ego dovrà fare leva sulla curiosità dei giocatori per acquisire i poteri che le consentiranno di affrontare le sfide più difficili di una campagna principale che, come testimoniato dai trailer sul parkour di Forspoken, farà della libertà d'azione e di movimento le sue armi più affilate.

Il ritorno nel mondo incantato di Athia è previsto per il 24 gennaio, giusto in tempo per il lancio ufficiale di Forspoken su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Se volete saperne di più sull'ultima fatica action ruolistica sfornata da Square Enix e Luminous Productions, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Forspoken con gameplay e parkour magico.