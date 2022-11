Forspoken: le meraviglie di Athia nel nuovo trailer dell'action-adventure di Square-Enix

Dopo aver scoperto che Forspoken arriverà anche su Xbox Series X|S, anche se dopo una lunga attesa, ecco che Square-Enix ci concede un nuovo assaggio del nuovo nuovo action-adventure con un trailer tutto incentrato sulle incantevoli ambientazioni di Athia.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci lancia nelle incantevoli e magiche atmosfere di Athia, un'ambientazione che promette una notevole quantità di punti di interesse che stimoleranno continuamente la curiosità del giocatore. Qui possiamo trovare degli imponenti monumenti, templi da esplorare, sfide di parkour e di combattimento, labirinti in cui addentrarsi, mercanti con cui scambiare merci e molto altro ancora.

"Il mondo di Athia è stato afflitto da una forza corruttrice nota come Break, e l'abilità di Frey di avventurarsi in queste aree desolate si rivela preziosa per gli Athian sopravvissuti che vivono a Cipal. Frey ha molti modi per tenere le mani occupate durante la ricerca per tornare a casa a New York, inclusi alcuni punti di interesse molto intriganti da esplorare. Dai un'occhiata ad alcune delle numerose imprese che Frey può intraprendere mentre esplora Athia in Forspoken".

Nell'attesa del debutto in programma il 24 gennaio 2023 su PC e console PlayStation 5, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forspoken per ulteriori approfondimenti sull'action-adventure di Square-Enix.