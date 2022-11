Forspoken alla Milan Games Week 2022: sarà possibile provare il GDR open world

Alla conferma di Capcom della prova di Street Fighter 6 alla Milan Games Week 2022 fa il paio l'annuncio di Square Enix della partecipazione alla kermesse videoludica italiana per consentire a tutti i visitatori di provare in anteprima il GDR open world Forspoken.

Presso l'area PlayStation della Milan Games Week 2022 sarà possibile immergersi nelle atmosfere di Forspoken e nelle meraviglie di Athia, la dimensione fantasy da esplorare liberamente nei panni della coraggiosa Frey Holland.

L'evento, organizzato da Square Enix e Luminous Productions in collaborazione con Plaion, consentirà a tutti gli appassionati del genere di saggiare le capacità di Frey attraverso un sistema di combattimento incentrato sull'utilizzo di magie e incantesimi. I visitatori dello show videoludico milanese avranno a disposizione ben quattro postazioni allestite con altrettante PlayStation 5 che permetteranno di provare Forspoken per la prima volta in anteprima italiana.

L'iniziativa promossa da Square Enix e Plaion ci accompagnerà per tutta la durata della Milan Games Week & Cartoomics 2022, dal 25 al 27 novembre. Quanto a Forspoken, ricordiamo a chi ci segue che l'avventura action ruolistica di Luminous Productions è attesa al lancio su PC e PlayStation 5 per il 24 gennaio 2023.