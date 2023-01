Forspoken: molte recensioni negative su Steam a causa dei problemi tecnici

Tra fenomeni di stuttering e audio impreciso, Forspoken sta dando molti grattacapi agli utenti PC, e sembra proprio che l'utenza non abbia gradito il livello di ottimizzazione fornito da Square-Enix con il suo più recente action game.

Nel momento in cui scriviamo, Forspoken presenta soltanto il 50% di recensioni positive su Steam, un risultato che di certo non può fare la felicità di Square-Enix. Alcuni utenti affermano di non riuscire a giocare il titolo nemmeno impostando i settaggi grafici al minimo e consigliano di scaricare la demo di Forspoken prima di procedere all'acquisto del gioco completo. Diversi giocatori, sebbene intrigati dal mondo fantastico di Athia e dal variegato sistema di magie di cui dispone la protagonista Frey, sono rimasti delusi dall'insufficiente ottimizzazione dell'open world, e si sono trovati costretti a lasciare una recensione negativa.

La speranza comune è che Square-Enix stia già lavorando alle future patch della versione PC del gioco, e che il team di sviluppo sia in grado di migliorare le prestazioni per un'ampia gamma di configurazioni e correggere alcuni problemi visivi che persistono attualmente. Nella sua analisi tecnica, Digital Foundry ha ammesso di ritenere ad oggi Final Fantasy XV un gioco graficamente migliore di Forspoken.

Per ulteriori approfondimenti sull'open world disponibile per PC e PlayStation 5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Forspoken.