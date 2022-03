Forspoken, non solo deserti: giardini lussureggianti per la regione di Avoalet

A breve distanza dalla pubblicazione di un nuovo trailer di Forspoken in occasione del PlayStation State of Play di marzo, Square Enix offre un'ulteriore occasione di scoperta del mondo di Athia.

Il team di sviluppo dell'Action RPG ha infatti consentito alla redazione internazionale di Game Informer di avventurarsi in prima persona in un'area sino ad ora inedita del mondo di gioco. Denominata Avoalet, quest'ultima si estende oltre le aree desertiche più volte mostrate nei filmati di Forspoken. A differenza di queste ultime, il nuovo reame è lussureggiante e ricco di vita, oltre che di vegetazione e scenari suggestivi, come l'area di The Water Gardens.

Il team di sviluppo conferma così che ogni regione dell'ex Project Athia avrà un tema dominante, per un'avventura diversificata. "Avoalet è ricca di vegetazione e sfumature di blu, - racconta il Creative Producer Raio Mitsuno - con tappeti d'erba, fiori e corsi d'acqua". Tuttavia, nonostante l'aspetto idilliaco, anche questa regione di Athia è stata colpita dalla piaga nota come "The Break". Le creature che la popolavano sono infatti state tramutate in bestie feroci, tra cervi mutanti il cui corpo sembra fuso con placche d'oro e altre entità prive di senno. In Avoalet si cela anche un potente mini-boss, rappresentato dall'ormai folle sovrana della regione.



Ricordiamo che l'open world arriverà nel 2022, ma con un po' di ritardo, in seguito al posticipo del lancio di Forspoken su PC e PlayStation 5.