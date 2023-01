Forspoken non è ancora uscito, ma in rete è già comparso il boss finale

Come sappiamo, sebbene l'uscita ufficiale del gioco sia fissata al 24 gennaio 2023, il day one di Forspoken è stato rotto in anticipo ed i primi, approfonditi commenti sul nuovo Action/RPG di Square Enix sono rapidamente comparsi in giro per Internet. Ma non è ancora finita.

Considerato che copie del titolo sviluppato da Luminous Productions hanno iniziato a circolare diversi giorni prima del lancio, c'è chi ci ha giocato così tanto da essere già arrivato al boss finale, riportando persino una testimonianza video su Youtube dell'ultima battaglia dell'avventura con protagonista Frey Holland. E come già accaduto per i trailer e sequenze di gameplay mostrate nel corso dei mesi, anche per la battaglia conclusiva non sono mancate forti critiche ai dialoghi, almeno stando a quanto riferito su Reddit da coloro che hanno visto lo scontro conclusivo della trama principale.

Nel momento in cui scriviamo il video su YouTube risulta essere ancora regolarmente online, e non è chiaro se Square Enix interverrà per farlo rimuovere oppure no. A maggior ragione, proprio come accaduto con il leak della prima ora di Forspoken, se siete interessati al gioco bisogna muoversi con ancora più cautela attraverso i social, così da evitare quanto più possibile ogni tipo di anticipazione, soprattutto ora che anche il boss finale ha iniziato a diffondersi in rete ancor prima dell'uscita ufficiale dell'opera su PC e PlayStation 5.