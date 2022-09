Forspoken: tutte le novità su combat system e mondo di gioco

Dopo un periodo d'assenza dalle scene, Forspoken è tornato a mostrarsi al grande pubblico in occasione della pubblicazione di nuovi video gameplay e delle anteprime, dal momento che molti addetti al settore hanno potuto provare con mano l'atteso titolo Square Enix.

Uno dei principali elementi del gameplay di Forspoken che hanno colpito chi ha avuto l'opportunità di mettere alla prova il gioco è il sistema di parkour magico, attraverso il quale la protagonista può attraversare la mappa senza particolari problemi e senza l'ausilio di veicoli o strumenti. Grazie alle sue abilità, la ragazza può saltare, planare o teletrasportarsi a breve distanza: insomma, non esistono ostacoli che possano fermarla. Non meno interessante è il combat system, basato anch'esso sulle doti acrobatiche della protagonista, alle quali vengono affiancati gli incantesimi possibili solo grazie al suo bracciale parlante. A questo proposito, è possibile lanciare incantesimi elementali per mettere fuori gioco gli avversari e sfuggire alla morte.

Se volete saperne di più sul gioco e sull'open world, vi invitiamo a dare un'occhiata al video appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye o alla nostra anteprima di Forspoken. Per chi non lo sapesse, proprio qualche settimana fa Forspoken è stato rinviato e, stando alle dichiarazioni di Square Enix, ora il lancio del gioco è previsto per i primi mesi del 2023 in esclusiva su PC e PlayStation 5.