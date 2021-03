Forspoken, combattimenti ed esplorazione: trailer esteso con gameplay inedito

Square Enix ha riservato a Forspoken, action RPG precedentemente noto come Project Athia, lo stesso trattamento concesso a Final Fantasy 7 Remake Intergrade qualche giorno fa, pubblicando la versione estesa del trailer di presentazione mostrato al evento evento di PlayStation 5.

Esattamente come il precedente, anche il trailer Extended Cut vede la partecipazione di Ella Balinska, l'attrice che interpreta la protagonista Frey Holland, una giovane ragazza che dovrà domare i suoi poteri magici per sopravvivere nel pericoloso mondo di Athia. Stavolta però ci sono una serie di scene di gameplay inedite, che fungono da antipasto al reveal completo che verrà effettuato nel corso del 2021. Grazie ad esse possiamo ammirare Frey in azione e ricevere un assaggio dei suoi potentissimi poteri di combattimento. La Balinska ha inoltre svelato che Forspoken è il privo videogioco al quale è stata chiamata a partecipare, e che prima di quest'esperienza non aveva mai effettuato delle riprese in performance capture.

Forspoken, ricordiamo, verrà pubblicato nel 2022 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli sul progetto leggendo la nostra anteprima di Forspoken.