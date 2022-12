Forspoken: da oggi sarà disponibile gratuitamente la beta su PlayStation Store

Come erroneamente rivelato nelle ultime ore dal sito di PlayStation Japan sulla beta di Forspoken, nel corso dei The Game Awards 2022 è stato annunciato che il titolo targato Luminous Productions e Square Enix riceverà una beta su PlayStation Store.

Nel corso del celebre evento videoludico tenutosi nella notte dell'8 e 9 dicembre 2022, infatti, è stato presentato un nuovo trailer di Forspoken. Dopo aver visto le meraviglie di Athia con il nuovo trailer dell'action-game di Square Enix, è giunto il momento di poter mettere le mani su una delle produzioni che più segneranno un 2023 ludicamente ricco di tante nuove avventure. Nel corso dell'evento presentato da Geoff Keighley, infatti, è stato rilasciato un importantissimo dettaglio per il lavoro dei ragazzi di Luminous Games.

Come accennato in apertura, è in arrivo una beta di Forspoken oggi stesso. Tutti gli utenti possessori di una PlayStation 5, dunque, potranno avere modo nelle prossime ore di scaricare e provare con mano un breve assaggio di ciò che sarà Forspoken. Come sappiamo, però, l'esclusiva console PlayStation 5 approderà anche sui lidi dell'ecosistema PC. Inoltre, come mostrato al termine della brevissima presentazione finalizzata ad annunciare l'arrivo della tanto attesa beta, Forspoken non sarà disponibile su altre console almeno fino al 23 gennaio 2025.