Forspoken: ordinalo con 20 euro di sconto, pochi pezzi preordinabili a questo prezzo

Forspoken è un GDR d'azione che segue il viaggio di Frey, una giovane trasportata nella terra di Athia. Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Affronta mostri perversi in battaglie magiche con una vasta serie di abilità potenti che si adattano a vari stili di gioco, da quelli più veloci ed emozionanti a quelli più strategici e metodici, arrampicati sulle pareti, balza tra i canyon, salta da altezze da capogiro e scatta tra vasti paesaggi. Le abilità uniche di Frey le permettono di attraversare l'open-world con facilità.

