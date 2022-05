Forspoken per PC e PS5 avrà le microtransazioni? Square Enix smentisce

Il clamore mediatico suscitato dalle ultime anticipazioni del PEGI sulla possibile presenza delle microtransazioni in Forspoken spinge Square Enix a fornire un chiarimento dalle colonne dell'ultimo numero di Game Informer.

Gli esponenti dell'azienda nipponica hanno spiegato alla redazione di GI che le indicazioni sugli "acquisti ingame" apparse nella scheda che ha accompagnato la classificazione PEGI 18 di Forspoken non preludono alla presenza di un qualsivoglia sistema o negozio deputato alla vendita di oggetti, booster di esperienza o quant'altro possa servire a "velocizzare" la progressione delle attività svolte dalla propria alter-ego.

In un passaggio estratto dallo speciale di Game Informer su Forspoken, i giornalisti della nota testata videoludica spiegano infatti che "Square Enix ha confermato che Forspoken non avrà microtransazioni, ma ci saranno dei DLC".

Viene così avvalorata la tesi circolata sui social e sui forum videoludici più frequentati sull'indicazione degli acquisti ingame come semplice riferimento del PEGI alle espansioni e ai contenuti aggiuntivi di Forspoken, come quelli legati all'updrade dell'edizione Digital Deluxe. Non è chiaro, però, se tali DLC potranno essere acquistati separatamente dagli utenti dell'edizione Standard. In attesa di un commento da parte di Square Enix, vi ricordiamo che in funzione dell'ultimo rinvio di Forspoken la nuova esperienza action ruolistica di Luminous Productions sarà disponibile dall'11 ottobre su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.