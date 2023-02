Forspoken è piaciuto tantissimo ai giapponesi, sfiora il Perfect Score su Famitsu

Se in Occidente Forspoken è stato accolto in maniera tiepida dalla maggior parte delle testate (media di 66 su Metacritic), in Giappone il gioco di Square Enix ha ricevuto una ottima accoglienza sulle pagine del nuovo numero di Famitsu, in arrivo il 2 febbraio nelle edicole giapponese.

Il numero 1783 di Famitsu presenta, tra le altre, anche la recensione di Forspoken, il gioco è stato premiato con un buon voto di 35/40, derivato da tre nove e un ottimo (9/9/8/9), si sfiora dunque il tanto ambito Perfect Score di 40/40. Tra le altre recensioni sono presenti anche quelle di One Piece Odyssey (7/7/9/8 [31/40]) e Dranius (8/8/8/8 [32/40]).

Forspoken sembra aver dunque pienamente convinto i redattori di Famitsu mentre in Occidente non sono mancate le critiche sulla trama e sul comparto tecnico, quest'ultimo spesso problematico su PC. Due facce della stessa medaglia dunque, se la stampa giapponese ha apprezzato il gioco di Luminous Productions, lo stesso non è accaduto in Occidente, dove comunque non sono mancati pareri positivi, come la nostra recensione di Forspoken a firma Antonello Bello.

Nel frattempo, Square Enix ha reso disponibile la demo anche su PC (su PS5 era già disponibile dallo scorso dicembre) ed ha annunciato che il primo DLC di Forspoken esce entro fine anno.