Forspoken sarà al PlayStation Showcase? L'attrice Ella Balinska sembra suggerirlo

Sono passati ormai diversi mesi dall'ultima volta in cui Square-Enix ha mostrato in azione il suo ambizioso Forspoken, il nuovo gioco sviluppato da Luminous Productions ed in arrivo su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Il publisher nipponico non ha annunciato novità imminenti riguardanti il progetto, tuttavia l'attrice Ella Balinska, che interpreterà Frey Holland, la principale protagonista dell'avventura fantasy, sembra suggerire che qualcosa sta bollendo in pentola. All'interno di un post apparso sul suo profilo Instagram, la Balinska ha citato apertamente Forspoken, lasciando intendere che qualcosa di nuovo sta per essere mostrato riguardo all'action-GDR.



Non sembra una pura coincidenza il fatto che giovedì 9 settembre si terrà la nuova edizione del PlayStation Showcase, evento che Sony potrebbe sfruttare per proporre nuovamente una delle sue esclusive console più intriganti. Tuttavia, non è nemmeno da escludere che sarà direttamente Square-Enix a mostrare del nuovo materiale nel corso del Tokyo Game Show 2021.

Nonostante l'indizio appaia piuttosto concreto, non abbiamo ancora conferme ufficiali di alcun tipo, ragion per cui vi invitiamo ad attendere eventuali annunci dalle parti ufficiali. Ricordiamo che Forspoken (precedentemente noto come Project Athia) arriverà nel corso del prossimo anno su PC (con supporto a AMD FidelityFX Super Resolution) e in esclusiva temporale di due anni su console PlayStation 5.