Forspoken, il prezzo PC si allinea a PS5: la community critica Square Enix

Dal palco dei The Game Awards 2021, il team di Square Enix ha condiviso con il pubblico diverse novità. Tra queste ultime, ha fatto capolino anche l'annuncio della data di uscita di Forspoken.

L'interessante avventura si è infatti mostrata in azione in un trailer inedito, conclusosi con la conferma che l'Action RPG open-world raggiungerà i lidi di PC e PlayStation 5 in occasione del prossimo 24 maggio 2022. In attesa della primavera del prossimo anno, Square Enix ha iniziato a rendere disponibili le prime informazioni relative alla distribuzione del gioco. Tra queste ultime, un dettaglio in particolare ha attirato l'attenzione del pubblico.

Stiamo parlando del prezzo di listino della versione PC di Forspoken. Dalle pagine del catalogo Steam, si apprende infatti che il gioco sarà proposto sulla piattaforma Valve ad un prezzo superiore a quanto tradizionalmente abituata la community PC. Esattamente come su PlayStation Store, Steam indica infatti in 79,99 euro il prezzo della versione Standard di Forspoken. La cifra sale sino a 104,99 euro se si prende invece in considerazione la Digital Deluxe Edition dell'Action RPG.



L'annuncio pare confermare un cambio di politica in casa Square Enix, contestualmente all'annuncio del prezzo della versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, disponibile in esclusiva su Epic Games Store. Il pubblico non ha accolto in silenzio la notizia, con la rete che sta vedendo emergere molteplici critiche nei confronti di tale scelta.