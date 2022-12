Forspoken ha un problema con l'HDR su PS5 ma verrà risolto prima del lancio

La demo di Forspoken è afflitta da alcuni problemi tecnici, in particolare oltre ad un framerate non sempre stabile sono stati segnalati problemi con l'HDR, che se attivo va a peggiorare la resa visiva complessiva del gioco. Ma state tranquilli, perché presto verrà risolto.

Durante un recente livestream, il team di sviluppo di Luminous Productions ha fatto sapere di essere al corrente di queste problematiche e di essere già al lavoro per risolverle, la versione finale di Forspoken non avrà alcun problema con l'HDR e i giocatori potranno attivare questa opzione senza temere di peggiorare la qualità della grafica.

La demo di Forspoken non ha convinto i giocatori ma lo studio si è giustificato ribadendo come la versione di prova sia basata su una vecchia build, da allora sono stati fatti tanti passi in avanti sotto il profilo tecnico e il gameplay è stato ottimizzato e migliorato.

Il nuovo gioco Square Enix esce il 24 gennaio 2023 su PS5 e PC, Forspoken sarà esclusiva console PlayStation 5 per almeno due anni, ovvero fino al gennaio 2025, mentre Final Fantasy XVI, ricordiamo, sarà esclusiva console PS5 per almeno sei mesi. Avete provato la demo di Forspoken per PS5? Vi è piaciuta? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.