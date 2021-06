Forspoken per PS5 e PC: Square Enix sulle potenzialità di AMD FidelityFX Super Resolution

AMD ha lanciato FidelityFX Super Resolution (per saperne di più ecco il nostro approfondimento sulla tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD) e per l'occasione ha coinvolto una serie di partner tra cui Square Enix, con il publisher giapponese che torna a parlare di Forspoken, ex Project Athia.

Takeshi Aramaki (producer e general manager di di Luminous Productions) è intervenuto in video per parlare delle migliorie tecniche rese possibili dall'adozione di FidelityFX Super Resolution su PC, il produttore del gioco loda la filosofia alla base delle ultime tecnologie AMD e ribadisce di "non vedere l'ora che i giocatori possano mettere le mani su Forspoken per vedere la grafica next-gen resa possibile dalla tecnologia FidelityFX Super Resolution."

Nel video, Aramaki afferma di "voler dare vita al gioco open world con la miglior grafica di sempre", obiettivo ambizioso ma che Takeshi e il suo studio cercheranno di raggiungere per offrire ai giocatori un prodotto di altissima qualità.

Forspoken è in arrivo su PC e PlayStation 5 in esclusiva console fino al 2024, il gioco uscirà nel 2022 e resterà esclusiva console PS5 per due anni dal lancio, non è detto poi che il titolo arriverà necessariamente su altre piattaforme. Le prime presentazioni non hanno faticato a conquistare il pubblico, sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.