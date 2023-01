Forspoken per PS5 è già scontato su Amazon, si risparmia quasi il 20%

Sono passate poche ore dal lancio di Forspoken, uscito il 24 gennaio su PS5 e PC, il gioco di Square Enix è già in vendita a prezzo scontato su Amazon Italia, in versione fisica venduta e spedita da Amazon, con consegna gratis per gli iscritti ad Amazon Prime.

Forspoken per PS5 costa 66.99 euro invece di 79.99 euro con un risparmio del 16% sul prezzo di listino, il costo si riferisce all'edizione Standard, mentre la Steelbook Edition con custodia in metallo costa 79.99 euro, senza tagli di prezzo, almeno per il momento, ma non è escluso che in futuro anche il prezzo della Steelbook Edition possa calare.

Forspoken è un gioco d'azione Open World con elementi RPG sviluppato con il Luminous Engine, il motore proprietario di Square Enix, il titolo è disponibile su console in esclusiva PS5 per almeno 24 mesi e su PC esclusivamente in formato digitale. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Forspoken.

