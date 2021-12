Forspoken su PS5: supporto a DualSense e modalità Graphics, Performance e Ray Tracing

Dopo essersi mostrato in un nuovo gameplay trailer sul prestigioso palco dei The Game Awards 2021, Forspoken si è presentato alla stampa di settore, che ha potuto osservare il titolo Square Enix in azione in anteprima.

Nell'ambito del coverage internazionale dedicato alla produzione, è stato possibile apprendere anche alcuni dettagli sul comparto tecnico della versione PS5 di Forspoken. Nello specifico, il Creative Producer del gioco, Raio Mitsuno, ha confermato che l'utenza console potrà contare su tre diverse modalità di fruizione del titolo:

Graphics Mode : con risoluzione a 4K e frame rate a 30 fps;

: con risoluzione a 4K e frame rate a 30 fps; Performance Mode : con risoluzione a 1440p/2K e frame rate a 60 fps;

: con risoluzione a 1440p/2K e frame rate a 60 fps; Ray Tracing Mode: in questo caso, i giocatori potranno osservare gli effetti del Ray Tracing sul mondo di gioco. Per ora, non sono stati però condivisi dettagli sugli obiettivi del team in termini di frame rate e risoluzione;

Raio Mistuno ha inoltre confermato che su PS5 Forspoken supporterà le peculiari funzionalità del controller. In particolare, tramite i grilletti adattivi e il feedback aptico, ognuna delle magie utilizzate dalla protagonista potrà offrire un feedback tattile differente.

Per ogni dettaglio su ciò che avrà da offrire il gameplay di questo nuovo open world, vi rimandiamo alla recente anteprima di Forspoken, firmata dal nostro Giuseppe Arace. Ricordiamo che l'Action RPG approderà su PlayStation 5 e PC il prossimo 24 maggio 2022. Al di fuori del mondo console, Forspoken sarà proposto a 79,99 euro su Steam, con prezzo di listino allineato a quello dell'hardware Sony.