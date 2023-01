Forspoken per PS5 uscirà su PlayStation Plus al lancio?

Il nuovo anno è finalmente cominciato, e allo stesso modo è partito il conto alla rovescia finale per l'arrivo sul mercato di Forspoken, la nuova esclusiva console per Playstation 5 a mondo aperto sviluppata da Luminous Productions e pubblicata da Square Enix, in uscita il prossimo 24 gennaio 2023.

Considerato il nuovo corso intrapreso ormai da qualche mese da Playstation Plus, con il livello più alto del servizio in abbonamento di Sony che ha iniziato a proporre all'interno del proprio catalogo anche esclusive e titoli piuttosto recenti per cercare di rivaleggiare con Xbox Game Pass, sono molto i giocatori che si domandano lecitamente se Forspoken sarà disponibile al lancio su Playstation Plus.

Purtroppo, la risposta è no: l'unica forma di distribuzione del gioco scelta da Square Enix e Sony sarà quella più classica, con il titolo che sarà acquistabile in versione fisica e digitale - presso i vari rivenditori autorizzati e il Playstation Store ufficiale- al prezzo consigliato di 79,99€. Ciononostante, al momento nessun elemento esclude a priori la possibilità che prima o poi, magari diversi mesi dopo il lancio, Forspoken possa arrivare anche all'interno del catalogo di Playstation Plus, dove potrà eventualmente essere giocato da tutti gli abbonati al servizio senza alcun costo aggiuntivo.

Nell'attesa, tuttavia, potete godervi il nuovo trailer di Forspoken dedicato alle feature del DualSense per PlayStation 5.