Forspoken, quando escono le Recensioni? Data e ora dell'embargo

Dopo One Piece Odyssey, il mese di gennaio si appresta a regalarci un'altra grande novità. Stiamo ovviamente parlando di Forspoken, atteso action RPG sviluppato da Luminous Productions per conto di Square Enix destinato ad arrivare su PC e in esclusiva console PlayStation 5. Curiosi di scoprire se vale la pena acquistarlo? Allora tirate fuori l'agenda e prendete nota.

Se siete diffidenti per natura e preferite aspettare le opinioni della stampa specializzata prima di procedere all'acquisto di un nuovo videogioco, allora sarete felici di sapere che sono appena state confermate la data e l'ora in cui i critici potranno essere pubblicate le prime recensioni di Forspoken. Come confermato da OpenCritic, l'embargo imposto da Square Enix scadrà ufficialmente alle ore 15:00 di lunedì 23 gennaio, dunque un giorno prima della data di pubblicazione del gioco fissata per martedì 24 gennaio 2023.

Luminous Productions ha dimostrato di non temere più di tanto il giudizio altrui, dal momento che ha già messo in mostra il frutto del proprio lavoro (non definitivo) con la demo di Forspoken, una build che ha invero ricevuto diverse critiche. Piuttosto che gettarsi nello sconforto, i ragazzi giapponesi si sono tuttavia rimboccati le maniche, aggiornando la demo e promettendo diverse migliorie per la versione finale del gioco, ormai prossima alla pubblicazione. Il percorso di avvicinamento al lancio è anche passato per il reveal ufficiale dei trofei di Forspoken (nessuno è legato alla difficoltà) e la diffusione dei requisiti minimi e consigliati della versione PC di Forspoken.

Sony, intanto, ha dimostrato di puntare forte su questo progetto che può vantare in esclusiva console, annunciando la linea d'abbigliamento ufficiale di Forspoken.