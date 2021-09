Forspoken, una ragazza smarrita in un mondo magico: le nostre impressioni sulla storia

Square Enix ha approfittato della vetrina mediatica del PlayStation Showcase per offrirci un corposo trailer della storia di Forspoken, che oltre ad accompagnarci nel magico mondo di Athia alla scoperta dei personaggi secondari, ha anche svelato la finestra di lancio dell'action RPG di Luminous Productions. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Interpretata dalla talentuosa attrice britannica Ella Balinska, la protagonista Frey Holland è una ragazza grintosa e scaltra, purtroppo segnata da un'infanzia difficile trascorsa a New York. Mentre si avvicina ai 21 anni, la sua vita prende una piega inaspettata quando viene magicamente trasportata ad Athia, una terra dove le fantasie e gli incubi sono fin troppo reali. Per combattere gli agghiaccianti esseri che popolano questo strano mondo, dovrà imparare a padroneggiare dozzine di differenti magie ed incantesimi, che attraverso un lungo percorsa contribuiranno a trasformarla in un'eroina.

Il trailer, che ha anche presentato i personaggi secondari, ci ha lasciato delle impressioni fortemente positive sulla storia, al punto che non vediamo l'ora di saperne di più. Più difficile da inquadrare, invece, il sistema di combattimento: nonostante nel trailer sia stato mostrato del gameplay, le meccaniche che lo governano non sono ancora del tutto chiare. Guardate il nostro Video Speciale in apertura di notizia e leggete l'anteprima di Forspoken per saperne di più. Il gioco è atteso nella primavera del 2022 in esclusiva console su PS5 e su PC.