Forspoken tra i rifiuti: trovate cinque Steelbook gettate, pronte per essere distrutte

Proprio a pochi giorni di distanza dalle analisi di un analista che ha analizzato le cause del fallimento di Forspoken, sopraggiunge in rete una testimonianza video di alcune Steelbook di Forspoken sigillate e gettate tra i rifiuti che si somma alle già negative informazioni relative al tanto discusso progetto targato Square Enix.

Lo stesso publisher Square Enix si è detto fortemente deluso dal flop commerciale di Forspoken, il titolo di punta approdato su PC e PlayStation che si prefiggeva l'alto compito di dare al meglio il via ad un 2023 ricco di produzioni videoludiche. Eppure, l'insuccesso mediatico del gioco - possiamo supporre, visto il ricollocamento di tutti i dipendenti - è stato più che sufficiente per dare vita ad una fusione tra Square Enix e Luminous Productions, l'azienda dietro la creazione del suddetto lavoro.

Proprio a distanza di poco tempo da tutti gli avvenimenti di cui sopra, l'utente Niko Mueller ha pubblicato una breve testimonianza di circa cinque Steelbook di Forspoken gettate tra i rifiuti. Dal video in rete non è possibile evincere se si trattino di edizioni fisiche danneggiate (e spesso rivendute a prezzo inferiore dai retailer o distrutte in apposite strutture per lo smaltimento dei rifiuti). Infatti, non vi è modo di sapere se si tratta di copie integre con gioco annesso.

Tuttavia, come affermato dallo stesso Niko Mueller, "Fa male a vederlo... Nessun gioco lo merita. Nemmeno Forspoken". Ciò nonostante, questa è una pratica piuttosto comune all'interno del mercato videoludico internazionale e non solo: esemplare, a tal proposito, è il recente caso di Funko che spedirà in discarica 30 milioni di dollari di statuine e gadget.