Forspoken è stato rinviato: l'action RPG di Square Enix non uscirà a maggio

I rumor circolati nei giorni scorsi, alla fine, si sono rivelati veritieri. Con un comunicato ufficiale, Square Enix e Luminous Productions hanno annunciato il posticipo della data di lancio di Forspoken, ambizioso action RPG precedentemente conosciuto come Project Athia.

Forspoken, inizialmente previsto per il 24 maggio, è stato posticipato all'11 ottobre 2022 poiché il team di sviluppo ha bisogno di altro tempo per rifinire l'esperienza e offrire ai giocatori un titolo all'altezza delle loro aspettative.

"Abbiamo preso la decisione di rinviare la data di lancio di Forspoken all'11 ottobre 2022", si legge nel comunicato ufficiale di Luminous Productions. "Il nostro obiettivo per quest'eccitante nuova IP è quello di dare vita ad un gioco e ad un'eroina in grado di appassionare i giocatori negli anni a venire, pertanto è estremante importante per noi fare un buon lavoro. Fino ad allora, nel corso dei prossimi mesi di sviluppo, focalizzeremo i nostri sforzi sulla rifinitura del gioco e non vediamo l'ora di farvi intraprendere il viaggio di Frey il prossimo autunno".

L'ormai vecchia data di lancio era stata annunciata in occasione dell'ultima apparizione ufficiale di Forspoken, avvenuta ai Game Awards dello scorso mese di dicembre. In quell'occasione venne proiettato un nuovo trailer che ci offrì un assaggio del gameplay e un nuovo sguardo sulla storia, che vede la giovane eroina Frey Holland venire trasportata dalla New York dei giorni nostri alla misteriosa e magica terra di Athia. Se volete saperne di più sulla produzione, leggete la nostra anteprima di Forspoken.