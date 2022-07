Forspoken rinviato, il gioco Square Enix per PS5 e PC esce nel 2023

Mentre Sony annuncia la data di uscita di God of War Ragnarok, Square Enix annuncia il rinvio di Forspoken per PlayStation 5 e PC. Il gioco non uscirà quest'anno ma arriverà all'inizio del 2023.

Forspoken salta quindi la data dell'11 ottobre, la nuova data di uscita è fissata per il 24 gennaio 2023, sempre su PS5 e PC via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

Luminous Productions si scusa per questo ritardo, il team ha bisogno di più tempo la fase di pulizia, lo sviluppo del gioco è è completo ma il team vuole assicurarsi di fornire ai giocatori la miglior esperienza possibile. La decisione è stata presa "in accordo i partner", una decisione strategica per garantire al gioco la miglior visibilità possibile. Lo studio continuerà dunque a lavorare alla fase di polishing con l'obiettivo di far uscire un gioco privo di particolari bug o altre problematiche che potrebbero affliggerne la stabilità generale.

Il rinvio di Fospoken era nell'aria, dopo l'ultima presentazione in molti avevano ipotizzato un rinvio al 2023, rinvio che viene ora confermato dal publisher giapponese. Forspoken tornerà probabilmente a mostrarsi al Tokyo Game Show, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali a riguardo, ne sapremo probabilmente di più nel corso dei mesi estivi.