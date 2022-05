Forspoken verrà rinviato a patto che Final Fantasy 16 possa sostituirlo? Il nuovo rumor

Che lo sviluppo di Forspoken non stia andando come pianificato, è indubbio. L'action GDR di Luminous Productions avrebbe dovuto vedere la luce questo mese, ma è stato posticipato all'11 ottobre 2022. Secondo una recente indiscrezione, potrebbe ricevere anche un altro rinvio...

A far tremare i videogiocatori in trepidante attesa c'ha pensato Shpeshal Nick nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, Xbox Era. Stando a quanto avrebbe udito dietro le quinte, Square Enix starebbe valutando un ulteriore rinvio per Forspoken, il quale potrebbe concretizzarsi ad una sola condizione, ossia a patto che Final Fantasy 16 possa sostituirlo e occupare la sua finestra di lancio.

Si tratta di uno scenario suggestivo, anche se non sappiamo dire quanto plausibile. La sedicesima fantasia finale non si è mai fatta vedere d'azione e l'unico materiale in nostro possesso risale al trailer dell'annuncio del 2020. Ci verrebbe da pensare che lo sviluppo di FF16 sia più arretrato rispetto a quello di Forspoken, che invece s'è pure mostrato con dei video gameplay, ma d'altro canto le ultime notizie sono incoraggianti: ad aprile il produttore Naoki Yoshida ha annunciato che Final Fantasy 16 è entrato nelle fasi finali dello sviluppo, inoltre da qualche settimana si vocifera di un nuovo, imminente State of Play dedicato a Final Fantasy 16.

Quello descritto Shpeshal Nick è uno scenario plausibile, secondo voi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Una cosa è certa, in ogni caso: è nell'interesse di Square Enix lanciare quei due giochi in periodi differenti, dunque nel caso Forspoken dovesse rispettare la data di lancio di ottobre 2022, è altamente probabile che Final Fantasy 16 non si farà vedere prima del 2023.