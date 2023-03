Forspoken: la RTX 4090 non è in grado di reggere 60fps in 4K senza RT, dimostra un'analisi

Forspoken, oltre ad essere stato un flop commerciale, ha destato non pochi problemi ai giocatori PC a causa di un'ottimizzazione tecnica che ha lasciato parecchio a desiderare. Una recente analisi dimostra come nemmeno le più avanzate schede grafiche disponibili sul mercato siano in grado di dare risultati totalmente soddisfacenti.

L'analisi ad opera di Dark Side of Gaming ha dimostrato come un PC equipaggiato con CPU AMD Ryzen 9 7950X3D, 32GB RAM DDR5 a 6000Mhz, e una GPU NVIDIA’s RTX 4090 non sia bastato per mantenere 60 frame al secondo costati su Forspoken giocato in 4K nativi ad impostazioni grafiche massime (senza Ray Tracing).

Come riportato nelle precedenti analisi tecniche, il benchmark di Forspoken può scendere a 69fps in risoluzione 4K ad impostazioni massime e senza RT. La realtà dei fatti, però, è che il framerate può scendere fino sotto i 50 frame al scondo. Questo accade quando iniziamo ad esplorare l'area open world del gioco, Junoon. Con il Ray Tracing attivato, le prestazioni possono toccare picchi bassi fino ai 40fps. L'unico modo per mantenere frame rate superiori a 60fps continua ad essere l'utilizzo del DLSS 2 o dell'FSR 2.0. Utilizzando DLSS 2 in modalità Quality, DSOG ha potuto ottenere un minimo di 74fps durante i primi scontri contro i nemici presenti nell'open world. Gli autori dell'analisi ci tengono a specificare che la delusione non deriva dalla GPU NVIDIA, bensì dall'ottimizzazione insufficiente di Forspoken su PC.

Forspoken sarebbe costato oltre 100 milioni di dollari a Square-Enix, una cifra che ha reso ancor più deludenti le performance sul mercato del gioco.