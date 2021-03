Forspoken: alla scoperta dell'action GDR per PC e PlayStation 5

Passiamo in rassegna tutto ciò che sappiamo su Forspoken, precedentemente noto come Project Athia, il nuovo action GDR di stampo open world in uscita su PC e PlayStation 5 nel corso del 2022.

Date le ambizioni che accompagnano questo progetto tripla A, Square Enix ha deciso di affidare proprio a Forspoken la chiusura dell'ultimo evento digitale organizzato il 18 marzo per focalizzare su di esso le attenzioni della community.

La (ri)presentazione del titolo conosciuto originariamente come Project Athia ha consentito agli appassionati di conoscere la protagonista, Frey, e intuire l'ampio ventaglio di poteri paranormali che saranno accessibili alla nostra alter-ego per manipolare l'ambiente e gli oggetti nelle sue immediate vicinanze.

A stratificare ulteriormente l'esperienza ludica e narrativa di Forspoken ci penserà il Luminous Engine, il motore grafico utilizzato da Square Enix per concretizzare la visione next gen del team di sviluppo. Grazie al Luminous, infatti, è possibile plasmare delle ambientazioni estremamente dettagliate attraverso un sistema a generazione procedurale quantomai raffinato, consentendo così agli autori di Forspoken di concentrare i propri sforzi sulla realizzazione delle meccaniche di gameplay e sulla storia che si dipanerà lungo l'avventura.

Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sull'action GDR open world Forspoken, con tutte le considerazioni e le analisi di Antonello "Kirito" Bello sull'esperienza fantasy che attende gli appassionati del genere su PC e PS5 nel 2022.