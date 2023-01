Forspoken: scopri come preordinarlo con 20 euro di sconto

Forspoken segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella terra di Athia. Mentre cerca di tornare a casa, dovrà usare le sue nuove abilità magiche per attraversare vasti paesaggi e affrontare delle creature mostruose.

Con le abilità uniche di Frey potremo arrampicaci sulle pareti, balzare tra i canyon, saltare da altezze da capogiro e scattare tra vasti paesaggi. Il parkour accompagnato da poteri magici sarà molto utile a Frey anche quando dovrà affrontare la moltitudine di nemici che si nasconde in questa terra corrotta dalla Rovina.

Frey Holland era abituata a sentirsi un'estranea durante la sua infanzia a New York, fino a quando viene improvvisamente e misteriosamente trasportata ad Athia. Si tratta di una strana terra con persone, luoghi e culture diverse da qualsiasi cosa abbia mai visto. Quando viene misteriosamente trasportata nello strano mondo di Athia, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usa la magia per attraversare i vasti paesaggi. Con il suo bracciale magico e senziente ""Cuff"" si mette in viaggio alla volta di casa. Il viaggio di Frey attraverso questa terra strana e pericolosa la porterà dritta nel cuore della corruzione, dove combatterà contro delle creature mostruose, affronterà le potenti Tantha e svelerà dei segreti che risveglieranno molto altro.