Forspoken, Square-Enix apre la pagina Steam: assente il doppiaggio italiano

Forspoken è il nuovo intrigante progetto action-RPG sviluppato da Luminous Productions, già autori del tanto discusso Final Fantasy XV. Square-Enix ha finalmente aperto la pagina Steam del gioco, svelando alcune nuove informazioni sull'avventura con protagonista Frey, una giovane ragazza interpretata dall'attrice Ella Balinska.

Con Forspoken, Square-Enix promette di offrire ai giocatori un "open world bellissimo e crudele" portato in vita da tecnologie all'avanguardia e dagli ispirati scenari di Athia, una terra mozzafiato ricca di meraviglie ma anche di minacciosi mostri alieni. Non mancherà poi un ricco arsenale di incantesimi personalizzabili, apprezzabili sia dagli amanti dell'azione frenetica che dai giocatori più strategici e metodici. L'esplorazione del mondo di gioco si concretizzerà tramite un sistema di parkour magico che consentirà di aggrapparsi agilmente alle pareti e saltare da altezze da capogiro, rendendo così l'open world piacevole e fluido da esplorare.

"Forspoken segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella terra di Athia. Mentre cerca di tornare a casa, dovrà usare le sue nuove abilità magiche per attraversare vasti paesaggi e affrontare delle creature mostruose".

La nota dolente è però rappresentata dall'assenza del doppiaggio in lingua italiana, che potrebbe sfortunatamente frenare alcuni giocatori dall'acquisto. Non si tratta certo di una novità rispetto a Final Fantasy XV, tuttavia potrebbe costituire un problema non da poco per alcuni utenti che non amano affidarsi ai sottotitoli durante le proprie sessioni.

Forspoken è atteso al lancio durante la primavera del 2022 su PC e PlayStation 5. Lo scrittore Gary Whitta ha promesso grandi cose per la storia del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forspoken.